أجاي يتعادل لـ وست بروميتش في شباك ليفربول

تعادل وست بروميتش ألبيون مع نظيره ليفربول بهدف لمثلهما في المباراة المقامة حاليًا في الجولة الخامسة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي. هدف وست بروميتش جاء عن طريق النيجيري أجاي في الدقيقة 82، بضربة رأسية رائعة، ليجعل النتيجة تعادل الفريقين 1-1. يذكر أن ليفربول كان قد تقدم عن طريق لاعبه ساديو ماني في الدقيقة 12.

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