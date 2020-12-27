الأهلي يهزم سبورتنج ويقترب من لقب دوري سيدات مرتبط السلة

فاز الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني علش هاشم، على نظيره سبورتنج السكندري والذي يقوده فنيًا عمرو عاشور، بنتيجة 84 - 73، في ذهاب نهائي بطولة دوري المرتبط للموسم الحالي.

أقيم اللقاء مساء اليوم الأحد على صالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.

وكان مرتبط ناشئات الأهلي تحت 16 سنة قد فاز أمس على نظيره سبورتنج بنتيجة 77 - 60.

ومن المقرر، أن يلتقي الفريقين غدًا الإثنين في إياب البطولة.