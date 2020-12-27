بالكاجوال.. أشرف بن شرقي يتألق في جلسة تصوير جديدة

شارك المغربي أشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات"انستجرام".

وظهر أشرف بن شرقي خلال الصورة وهو داخل منزلة بإطلالة كاجوال، وعلق قائلًا "بارد ليس باردًا" نالت اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

ويلتقي الزمالك مع سموحة غدا الإثنين في تمام الساعة الخامسة مساء على استاد "برج العرب"، في إطار مباريات الجولة الثالثة للدوري العام.



أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، عن قائمة الفريق المسافرة للإسكندرية، استعدادا لمواجهة سموحة.

