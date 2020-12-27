كريستيانو رونالد يشارك متابعيه فرحته بجائزة لاعب القرن الحادي والعشرين

شارك اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو صورة جديدة له بعد فوزه بجائزة لاعب القرن الحادي والعشرين، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق قائلا: " أسعد كثيرا مع جائزة الليلة! حفل رائع الليلة في دبي في مكان رائع مثل برج خليفة".

وأضاف: " تهانينا لروبرت ليفاندوفسكي على جائزة أفضل لاعب في العام ، وإلى هانز فليك مدرب العام ، وإلى بيب جوارديولا كمدرب القرن. أيضًا إلى Casillas و Piqué على جوائزهم المهنية ، وأخيرًا وليس آخرًا ، تهانينا لصديقي Jorge Mendes على جائزة Agent Of The Century."

جدير بالذكر أن تتويج رونالدو بالجائزة جاء على حساب محمد صلاح جناح نادي ليفربول ، وليونيل ميسي قائد برشلونة، وزميله السابق البرازيلي رونالدينيو.

وقد أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، أن البقاء على القمة في صدارة لاعبي العالم ليس أمرًا سهلًا.

وقال رونالدو في حفل توزيع جوائز جلوب سكور:"ليس من السهل أن تبقى على القمة للعديد من السنوات، لذا أنا فخور بما وصلت له، بمساعدة زملائي والجمهور والأندية التي لعبت لها".

وعن عام 2020 وغياب الجمهور عن حضور المباريات، قال رونالدو: "اللعب في ملاعب خاوية من الجماهير ممل بالنسبة لي، نعرف أنه يجب أن نحترم القواعد والبروتوكولات، أنا أحب الكرة وطموح، ألعب لعائلتي وللجماهير، لكن بالنسبة لي لم أحب أن ألعب أمام مدرجات خالية".

وأضاف: "كنت أحب عندما ألعب وأجد الجماهير من حولي تصيح وتحتفل بأهدافي، كان ذلك يحفزني، أتمنى أن يتغير هذا الأمر في عام 2021".