نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسماء.. موسيماني يستبعد 7 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استبعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 7 لاعبين من قائمة الفريق الأحمر لمباراة الغد أمام الاتحاد السكندري.

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري فى المباراة المقرر لها السابعة والنصف مساء غدٍ الإثنين، في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثالث بمسابقة الدوري الممتاز.

واستبعد موسيماني كلا من :-

كريم نيدفيد وناصر ماهر وجونيور أجاي وجيرالدو بسبب الإصابة، وعمرو السولية ورامي ربيعة ومحمد مجدي أفشة لإصابتهم بفيروس كورونا.