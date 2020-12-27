ريال مدريد يتوج بجائزة نادي القرن من جلوب سوكر

وجاء فوز الملكي بالجائزة بعد حسمه لدوري أبطال أوروبا في خمسة مناسبات بالإضافة إلى أربعة ألقاب من كأس السوبر الاوروبي وكأس العالم للأندية في أربعة مناسبات أخرى.

أحمد جودة - القاهرة - حصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني جائزة نادي القرن الـ21 خلال الفترة من 2001-2020 خلال مؤتمر جلوب سوكر الذي أقيم في دبي.

محمد يوسف

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