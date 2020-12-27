الرياضة

ريال مدريد يتوج بجائزة نادي القرن من جلوب سوكر

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أحمد جودة - القاهرة - حصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني جائزة نادي القرن الـ21 خلال الفترة من 2001-2020 خلال مؤتمر جلوب سوكر الذي أقيم في دبي.

وجاء تفوق الريال على منافسه التقليدي واللدود برشلونة بالإضافة إلى نادي بايرن ميونخ الألماني والنادي الأهلي نادي القرن الافريقي.

وجاء فوز الملكي بالجائزة بعد حسمه لدوري أبطال أوروبا في خمسة مناسبات بالإضافة إلى أربعة ألقاب من كأس السوبر الاوروبي وكأس العالم للأندية في أربعة مناسبات أخرى.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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