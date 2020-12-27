نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خضر يعلن قائمة منتخب السويس لمواجهة بتروجت بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أشرف خضر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي منتخب السويس عن قائمة فريقه لمواجهة مضيفه فريق بتروجيت على استاد بتروسبورت، غداً الاثنين ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة دوري القسم الثاني بمجموعة القاهرة والقناة.

وجاءت قائمة منتخب السويس كالتالي: محمود كوكو، محمد عاطف، إبراهيم عوض، كريم يكن، أحمد فتحي، محمد علاء هيكل، أحمد فوزي، محمود قطب، أحمد فراويلة، محمد عبد الله جبل، نور الدين العريان، أحمد فتحي، إسلام إمام، رفعت مفتاح،️ أبو النصر حلمي، محمد عمارة، أحمد الجندي، أحمد حسين، محمود سمير، يوسف محمد.

ويحتل منتخب السويس المركز الثانى برصيد 9 نقاط، أما بتروجيت فيحتل المركز السادس برصيد 7 نقاط.