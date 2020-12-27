نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاري كين يقود تشكيل توتنهام أمام ولفرهامبتون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام هوتسبير، التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته امام منافسه ولفرهامبتون، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى توتنهام للعودة إلى طريق الانتصارات بعد الهزيمة في آخر مباراتين أمام ليفربول وليستر سيتي.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى: لوريس.

خط الدفاع: دوهيرتي - داير - ألدرفايلد - ريجيلون - ديفيز.

خط الوسط: هويبرج - ندومبيلي - هاري وينكس - سون هيونج.

خط الهجوم: هاري كين.