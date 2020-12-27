نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "١٩ هدف " حصيلة المجموعة السابعة بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيمت لقاءات الجولة الخامسة اليوم الأحد للمجموعة السابعة بدوري القسم الثالث، والتي شهدت تسجيل 19 هدف في 7 مباريات.

الشهداء والرباط

تعادل خلالها الفريقين بهدف لكل منهما، ليرتفع رصيد الشهداء للنقطة 9 ووصل رصيد الرباط للنقطة 7.

بورفؤاد والسماد

فاز فيها الأول بخماسية مقابل هدف، ليرتفع رصيد بورفؤاد للنقطة 9، وتوقف رصيد سماد السويس بلا نقاط.

كهرباء الإسماعيلية وغزل دمياط

انتهت بفوز الكهرباء بثنائية مقابل لا شيء، ليرتفع رصيده للنقطة 13، فيما تجمد رصيد الغزل عند 3 نقاط.

النوبة والمطرية

فاز فريق النوبة بهدف نظيف، ليرتفع رصيده للنقطة 7، فيما تجمد رصيد المطرية عند النقطة 5.

رأس البر وأبو صوير

فاز فيها الفريق الدمياطي بهدف نظيف ، ليرتفع رصيده للنقطة 6، بينما تجمد رصيد الفريق الإسماعيلاوي عند نقطة واحدة.

أبو شحاتة وميت الخولي

انتهت بفوز الأول بثلاثية مقابل لا شيء، ليرتفع رصيده للنقطة 10، فيما تجمد رصيد الثاني عند 3 نقاط.

القنطرة وغزل السويس

انتهت بفوز الأول بثلاثية مقابل هدف، ليرتفع رصيده للنقطة 10، فيما تجمد رصيد الغزل بلا نقاط في المركز الأخير.