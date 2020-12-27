تشكيل توتنهام لمواجهة ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ولفرهامبتون، في الجولة الخامسة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. في حراسة المرمى: هوجو لوريس خط الدفاع: إيريك داير - دافينسون سانشيز - بين دافيز خط الوسط: مات دوهيرتي - هويبرج - هاري وينكس - ندومبلي - ريجيليون خط الهجوم: هاري كين - سون هيونج مين. ويحتل توتنهام المركز الثامن برصيد 25 نقطة، فيما يحتل ولفرهامبتون المركز العاشر برصيد 12 نقطة.

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