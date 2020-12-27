العقدة تستمر.. صلاح يفشل في تحقيق الفوز على وست بروميتش للمرة الرابعة

ولم ينجح ليفربول في تحقيق الانتصار بمواجهة الليلة أمام وست بروميتش وسقط في فخ التعادل الإيجابي ( 1 – 1 ).
صلاح واجه وست بروميتش حتى الآن 4 مباريات، خسر في مواجهة وتعادل في 3 وذلك في مسابقتي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد.
ولم يستطع صلاح هز الشباك في مواجهة اليوم، ولكنه بقى في صدارة الهدافين برصيد 13 هدفا.
ومن المقرر أن يلتقي صلاح مع فريقه في المباراة المقبلة مع نيوكاسل يوم الأربعاء المقبل على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الـ16 من منافسة
البريميرليج.
ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وبرصيده 32 نقطة، ويبعد بفارق ثلاث نقاط عن إيفرتون أقرب ملاحقيه صاحب المركز الثاني.
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