نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق محمد مرجان على فوز الأهلي جائزة نادي القرن من جلوب سوكر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن تتويج النادي الأحمر اليوم بجائزة نادي القرن في إفريقيا والنادي الأكثر تتويجًا في الشرق الأوسط» من مؤسسة «جلوب سوكر»، في الاحتفال الكبير الذي أقيم في دبي، أمر يدعو للفخر للرياضة المصرية وليس للأهلي فقط.

وأضاف في تصريحات خاصة بأن تكريم النادي الأهلي وحضور محمود الخطيب لاحتفالية جلوب سوكر وسط نجوم العالم يعكس قمية النادي الأحمر.

وتابع بأن الأهلي يستهدف حصد البطولات دائمًا والنادي يعمل في جو هادئ ومناخ يسوده الود والاحترام والمبادئ والتعاون مع جميع مؤسسات الدولة.

وأشار مرجان إلى أن إدارة الأهلي تقوم بدورها على أكمل وجه ولذلك يكلل مجهودنا بالنجاح في النهاية.

وأوضح المدير التنفيذي للنادي الأهلي بأن التتويج بالثلاثية في الموسم الماضي جاء نتيجة عمل كبير ومجهود جبار من النادي الأحمر وبدعم من مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب والذي قام بالتعاقد مع عدد من الصفقات المميزة.

وأردف بأن هدف الأهلي هو التتويج بجميع الألقاب، كما أن طموح النادي ليس له سقف وسنواصل العمل من أجل التتويج بالمزيد من البطولات في الفترة المقبلة.

واختتم حديثه مرجان على أنه سعيد جدًا بالتتويج النادي الأحمر في حفل اليوم، مشيرًا إلى النادي لن يتوقف على ذلك وسيعمل جاهدًا للتتويج بالبطولات بشكل أكبر في الفترة المقبلة.