ليفربول يسقط في فخ التعادل أمام وست بروميتش في الدوري الانجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - سقط حامل اللقب فريق نادي ليفربول في فخ التعادل الإيجابي 1-1 مع ضيفه فريق نادي وست بروميتش ألبيون في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد على ملعب إستاد أنفيلد لحساب مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل للريدز الدولي السنغالي ساديو ماني في الدقيقة الثانية عشر قبل أن يدرك المدافع النيجيري سيمي أجاي هدف التعادل للضيوف عند حلول الدقيقة الثانية والثمانين.

وبهذا التعادل يفقد ليفربول نقطتين ثمينتين ليصل إلى الرقم 32 بفارق ثلاثة نقاط فقط عن إيفرتون صاحب المركز الثاني فيما وصل رصيد نادي وست بروميتش ألبيون إلى النقطة الثامنة في المركز التاسع عشر.