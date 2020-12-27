شيكابالا يفاجئ إدارة الزمالك بقرار لن ينساه جمهور الأبيض

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أحمد جودة - القاهرة - فاجئ محمود عبد الرزاق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مسؤولي القلعة الحمراء بقرار غريب بشأن تجديد عقده مع الأبيض خلال الفترة المقبلة.
شيكابالا يرفض تحديد قيمة عقده الجديد في الزمالك
ومن المقرر أن ينتهي عقد محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مع الأبيض في نهاية الموسم الكروي الجاري.
من جانبه كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن شيكابالا رفض تحديد قيمة مالية معينة لتجديد عقده، مع القلعة البيضاء في الفترة المقبلة.
وأوضح المصدر أن شيكابالا أكد لمسؤولي الزمالك أنه مستمر مع الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، إذا ما طلبت منه الإدارة ذلك رافضا وضع أية شروط على النادي من أجل تمديد عقده.
وتابع المصدر أن محمود عبد الرازق شيكابالا راتبه 3 ملايين جنيه سنويا، بينما هناك لاعبون آخرون يتقاضون أكثر من 10 ملايين جنيه سنويا.
وأتم المصدر موضحا أن عقد محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفارس الأبيض الجديد مع الزمالك لن يقل فيه راتبه السنوي عن 10 ملايين جنيه سنويا.