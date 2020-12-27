ليفربول يفرط بفرصة الابتعاد بالصدارة

ليفربول يفرط بفرصة الابتعاد بالصدارةفرط ليفربول حامل اللقب بفرصة الابتعاد في صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعدما تعثر مجددا أمام ضيفه وست بروميتش ألبيون بالتعادل معه 1-1 اليوم الأحد في المرحلة الـ15.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن ليفربول رغم محافظته على سجله الخالي من الهزائم في معقله "أنفيلد" للمباراة الـ67 تواليا في الدوري الممتاز، واقترابه خطوة إضافة من الرقم القياسي المسجل باسم تشلسي (86 بين مارس 2004 وأكتوبر 2008)، فشل في استثمار أفضليته الميدانية المطلقة أمام وست بروميتش للاستفادة من تعادل ليستر سيتي مع مانشستر يونايتد 2-2 السبت والابتعاد في الصدارة بفارق 5 نقاط عن وصيفه الجديد المتصدر السابق إيفرتون.

ورفع ليفربول رصيده إلى 32 نقطة في الصدارة بفارق 3 نقاط عن إيفرتون الفائز السبت على شيفيلد يونايتد 1-صفر، فيما بات رصيد وست بروميتش 8 نقاط وبقي في المركز الـ19 قبل الأخير بانتصار يتيم مقابل 5 تعادلات و9 هزائم.

وفي وقت سابق حقق ليدز يونايتد فوزه السادس في موسمه الأول بين الكبار منذ 2003-2004، وجاء على حساب ضيفه بيرنلي 1-صفر بركلة جزاء سجلها في الدقائق الأولى.

وتواصلت عقدة وست هام أمام ضيفه برايتون وفشل في تحقيق الفوز على الأخير للمواجهة السابعة تواليا بينهما، وذلك بالتعادل معه 2-2.

ويلعب لاحقا ولفرهامبتون مع توتنهام.