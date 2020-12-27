ليفربول يفرط بفرصة الابتعاد بالصدارة
فرط ليفربول حامل اللقب بفرصة الابتعاد في صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعدما تعثر مجددا أمام ضيفه وست بروميتش ألبيون بالتعادل معه 1-1 اليوم الأحد في المرحلة الـ15.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن ليفربول رغم محافظته على سجله الخالي من الهزائم في معقله "أنفيلد" للمباراة الـ67 تواليا في الدوري الممتاز، واقترابه خطوة إضافة من الرقم القياسي المسجل باسم تشلسي (86 بين مارس 2004 وأكتوبر 2008)، فشل في استثمار أفضليته الميدانية المطلقة أمام وست بروميتش للاستفادة من تعادل ليستر سيتي مع مانشستر يونايتد 2-2 السبت والابتعاد في الصدارة بفارق 5 نقاط عن وصيفه الجديد المتصدر السابق إيفرتون.
ورفع ليفربول رصيده إلى 32 نقطة في الصدارة بفارق 3 نقاط عن إيفرتون الفائز السبت على شيفيلد يونايتد 1-صفر، فيما بات رصيد وست بروميتش 8 نقاط وبقي في المركز الـ19 قبل الأخير بانتصار يتيم مقابل 5 تعادلات و9 هزائم.
وفي وقت سابق حقق ليدز يونايتد فوزه السادس في موسمه الأول بين الكبار منذ 2003-2004، وجاء على حساب ضيفه بيرنلي 1-صفر بركلة جزاء سجلها في الدقائق الأولى.
وتواصلت عقدة وست هام أمام ضيفه برايتون وفشل في تحقيق الفوز على الأخير للمواجهة السابعة تواليا بينهما، وذلك بالتعادل معه 2-2.
ويلعب لاحقا ولفرهامبتون مع توتنهام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ليفربول يفرط بفرصة الابتعاد بالصدارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.