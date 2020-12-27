إصابة 8 لاعبين بفريق 16 سنة لـ سلة الاتحاد السكندري بعد مواجهة الأهلي

أظهرت نتائج المسحة الطبية الأخيرة التي أجريت لفريق المرتبط بنادي الاتحاد السكندري تحت 16 سنة لكرة السلة والتي تجري عن طريق الاتحاد المصري لكرة السلة، إصابة ثمانية لاعبين بالفريق بفيروس كورونا المستجد، إضافةً إلى إصابة عمرو أبو الخير، رئيس القطاع.

وأظهرت النتائج متأخرة عقب خوض الفريق مباراة الدوري النهائي أمام النادي الأهلي والتي انتهت منذ قليل بخسارة الاتحاد السكندري. ووجه محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري بسرعة عودة الفريق من مدينة الإسماعيلية إلي الاسكندرية واتخاذ كافة الإجراءات الطبية والتدابير الخاصة بعزل اللاعبين بالإضافة إلي عودة من خلال حافلتين. وخسر فريق المرتبط تحت ١٦ سنه بنادي الاتحاد السكندري من نظيره نادي الاهلي في لقاء الذهاب من الدور النهائي لدوري المرتبط بنتيجة ٤٧/٥٩. وتقام مباراة العودة يوم الثلاثاء القادم في الرابعة عصرا علي صالة هيئة قناة السويس بالاسماعيلية.

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