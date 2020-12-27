النصر السعودي يعلن رحيل مدربه روي فيتوريا بالتراضي

أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الأحد، عن رحيل مدربه البرازيلي روي فيتوريا من تدريب الفريق، لسوء النتائج.

ونشر نادي النصر بيانًا أكد فيه بأنه تم إلغاء العقد بين الطرفين بالتراضي، وتم تعيين مدرب شباب النصرألين هورفات مديرا فنيا للفريق الأول مؤقتًا بدلًا منه.

ويأتي ذلك بعد يوم وحيد من التعادل مع ضمك بهدفين لمثلهما في الجولة العاشرة لبطولة الدوري السعودي.

ويحتل النصر المركز الخامس عشر وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 8 نقاط، بالتساوي مع ضمك متزيل جدول الترتيب.