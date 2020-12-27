ونشر نادي النصر بيانًا أكد فيه بأنه تم إلغاء العقد بين الطرفين بالتراضي، وتم تعيين مدرب شباب النصرألين هورفات مديرا فنيا للفريق الأول مؤقتًا بدلًا منه.
ويأتي ذلك بعد يوم وحيد من التعادل مع ضمك بهدفين لمثلهما في الجولة العاشرة لبطولة الدوري السعودي.
ويحتل النصر المركز الخامس عشر وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 8 نقاط، بالتساوي مع ضمك متزيل جدول الترتيب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النصر السعودي يعلن رحيل مدربه روي فيتوريا بالتراضي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.