حقق فريق شباب النادي الأهلي، تحت 16 سنة لكرة السلة، الفوز على فريق الاتحاد السكندري، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، في ذهاب الدور النهائي من دوري المرتبط للمحترفين.
أقيمت المباراة على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وشهدت أداءً قويًّا من لاعبي الأهلي، لتنتهي بفوز الفريق بنتيجة 59-41.
وكان الأهلي قد تخطى عقبة فريق سبورتنج في الدور نصف النهائي من منافسات البطولة، ليضرب موعدًا مع الاتحاد السكندري على اللقب ويحقق الفوز في مباراة الذهاب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شباب سلة الأهلي يفوز على الاتحاد السكندري فى ذهاب نهائي «المرتبط» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.