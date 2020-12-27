شباب سلة الأهلي يفوز على الاتحاد السكندري فى ذهاب نهائي «المرتبط»

حقق فريق شباب النادي الأهلي، تحت 16 سنة لكرة السلة، الفوز على فريق الاتحاد السكندري، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، في ذهاب الدور النهائي من دوري المرتبط للمحترفين.

أقيمت المباراة على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وشهدت أداءً قويًّا من لاعبي الأهلي، لتنتهي بفوز الفريق بنتيجة 59-41.

وكان الأهلي قد تخطى عقبة فريق سبورتنج في الدور نصف النهائي من منافسات البطولة، ليضرب موعدًا مع الاتحاد السكندري على اللقب ويحقق الفوز في مباراة الذهاب.