سبب إنساني.. الأهلي يرفض معاقبة أجايي بعد تغيبه 5 أيام عن برنامجه العلاجي

كشفت مصادر خاصة بالأهلي، عن أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، رفض توقيع عقوبة مالية علي جونيور أجايي، الجناح الأيسر؛ بعد تغيبه لمدة 5 أيام عن برنامجه العلاجي.

وقالت المصادر، إنه منذ سفر البعثة الحمراء للنيجر وحتي عودتها تغيب أجايي عن التدريبات العلاجية وعاد للظهور اليوم.

وعقد الجهاز الفني جلسة مع اللاعب تحدث فيها أجايي عن أنه كان بجانب نجله المريض وكذلك كانت لديه أعراض شبيه بفيروس كورونا ولكنه بعد إجراء مسحة أثبتت سلبيتها.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني قائمة الفريق التي من المقرر أن تواجه الاتحاد السكندري، غدًا الإثنين، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري.

وضمت القائمة 22 لاعبًا هم محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمود وحيد، وأليو ديانج وحمدي فتحي وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات ومحمود كهربا وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر ومروان محسن ومحمد شريف وأحمد ياسر ريان.