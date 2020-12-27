بعد ظهور 9 إصابات بـ كورونا في الاتحاد السكندري.. شباب كرة السلة بالأهلي يعود إلى القاهرة

أعلن رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عودة فريق كرة السلة تحت 16 سنة من الإسماعيلية، بالتنسيق مع مجلس الإدارة واللجنة الطبية بالنادي، التي أوصت بخضوع جميع اللاعبين للعزل، عقب ظهور 9 عينات إيجابية من فريق الاتحاد السكندري، عقب نهاية المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم، في إطار منافسات بطولة دوري المرتبط.
وأوضح أن ما حدث بشأن إعلان نتائج المسحة بعد اللقاء تسبب في أزمة كبيرة، واحتمالية حدوث عدوى لبعض اللاعبين، وسيتم خضوعهم لمسحة طبية واتخاذ كل التدابير الاحترازية.
وأشار إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الوضع الصحي لكل اللاعبين بعد إعلان نتيجة المسحة الطبية، وظهور 9 لاعبين مصابين بفيروس كورونا من فريق الاتحاد السكندري، وعلى الفور تم الاتصال باللجنة الطبية التي استقرت على خضوع كل عناصر الفريق للعزل، وسيتم إجراء مسحات طبية لجميع اللاعبين.
وناشد رؤوف عبد القادر اتحاد كرة السلة بضرورة مراعاة الصالح العام لكل الأندية، مؤكدًا أنه كان من الأفضل تأجيل كل المباريات لمدة 48 ساعة لحين معرفة نتائج جميع العينات، مشيرًا إلى أن الأهلي لم يطالب بإيقاف النشاط الرياضي، على العكس كان أول من طالب باستمرار جميع المسابقات لكن مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.
جدير بالذكر أن فريق كرة السلة بالنادي تحت 16 عامًا نجح في الفوز على سبورتنج بنتيجة 84-73 في ذهاب نهائي بطولة دوري المرتبط، والتي أقيمت اليوم الأحد، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.
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