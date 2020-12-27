اتحاد جدة يعلن إصابة أحمد حجازي

وجاء نص البيان الذي نشره اتحاد جدة على النحو الآتي: "أجرى لاعب الفريق الأول لكرة القدم أحمد حجازي فحوصات طبية اليوم في مستشفى الدكتور سليمان فقيه الشريك الطبي للنادي بعد الفحوصات المبدئية التي خضع لها صباح اليوم في عيادة النادي إثر الآلام التي شعر بها بعد نهاية لقاء أمس".
وأضاف: «أظهرت الفحوصات حاجة اللاعب لبرنامج علاجي، ومتابعة طبية لتطور استجابته للعلاج، قبل السماح له بالعودة للمشاركة في التدريبات».
ولعب حجازي مباراة أمس السبت، أمام الهلال السعودي في الكلاسيكو، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
ويتواجد اتحاد جدة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري وبرصيده 15 نقطة، ويبعد بفارق 8 نقاط عن الهلال المتصدر.
ويلعب أحمد حجازي مع اتحاد جدة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادمًا من ويست بروميتش ألبيون الانجليزي.
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