أول تعليق من فايلر بعد حصد الأهلي جائزة نادي القرن

حرص رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلي علي تهنئة القلعة الحمراء، بجائزة "نادي القرن في إفريقيا والنادي الأكثر تتويجًا في الشرق الأوسط" من مؤسسة "جلوب سوكر"، في الاحتفال الكبير الذي أقيم في دبي، بحضور قيادات مجلس دبي للرياضة، و"جياني إنفانتينو"، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ولفيف من نجوم الكرة العالمية.



ونشر فايلر عبر حسابه علي "انستجرام" صورة للأسطورة محمود الخطيب وهو يتسلم الجائزة وكتب قائلًا": "‏دائما الافضل".



وتسلم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، جائزة «نادي القرن في إفريقيا والنادي الأكثر تتويجًا في الشرق الأوسط» من مؤسسة «جلوب سوكر»، في الاحتفال الكبير الذي أقيم في دبي، بحضور قيادات مجلس دبي للرياضة، و"جياني إنفانتينو"، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ولفيف من نجوم الكرة العالمية.



وخلال تسلمه الجائزة، وجه رئيس النادي الأهلي، الشكر إلى مجلس دبي ومبادرة الشيخ محمد بن راشد، لاهتمامه بالكرة في المنطقة العربية والعالم كله، مؤكدًا أن اختيار النادي الأهلي للتواجد في حفل الليلة ممثلًا للكرة الإفريقية والعربية شرف كبير.



وأضاف "الخطيب"، أن النادي الأهلي يحاول دائمًا أن يكون سفيرًا للكرة العربية والأفريقية في المحافل الدولية، والقيام بإنجازات تضاهي الكرة العالمية.



وأكد رئيس النادي الأهلي، أن التتويج بالجائزة تكريمٌ يزيد من مسئولية النادي الأهلي؛ لبذل المزيد من الجهد من كافة المنتسبين في النادي، لتقديم الأفضل على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتمثيل الكرة الإفريقية والعربية بالشكل الأمثل.



كان رئيس النادي الأهلي تلقى خطابًا من مؤسسة «جلوب سوكر» في دبي قبل عشرة أيام، تدعوه للاحتفالية الكبرى التي سوف تقيمها بحضور نجوم الكرة العالمية، ووافق الكابتن الخطيب على قبول الدعوة، حيث وصل إلى الإمارات أمس لحضور الاحتفالية الكبرى.

