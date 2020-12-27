الرياضة

نادين سلعاوي: الفوز على سبورتنج خطوة نحو تتويج الأهلي بالدوري

0 نشر
0 تبليغ

أكدت نادين سلعاوي، لاعبة الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالأهلي أن الفريق حقق فوزًا مهمًّا على حساب سبورتنج، ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط.

وأضافت أن الفريق خاض المباراة في ظروف صعبة بعد تأخر نتيجة المسحات إلى وقت متأخر، وكذلك ما حدث قبل اللقاء أثناء فترة إحماء الفريقين، وظهور عينة إيجابية لإحدى لاعبات فريق سبورتنج.

وأشارت إلى أن الفريق سوف يستعد بقوة للمباراة القادمة، بغض النظر عن مباراة ناشئات سلة الأهلي.

وأوضحت أن الجميع يتبع الإجراءات الاحترازية داخل فندق إقامة الفريق، خاصة أن هدف الفريق في المقام الأول حصد اللقب وتحقيق البطولة الأولى له هذا الموسم.

وكان الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي قد تمكن من تحقيق الفوز على سبورتنج، بنتيجة 84-73، ضمن منافسات ذهاب نهائي بطولة دوري المرتبط، والتي أقيمت مساء اليوم الأحد، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

 

وكان فريق ناشئات سلة الأهلي تحت 16 عامًا قد حقق الفوز على نظيره فريق سبورتنج بنتيجة 77-60، ضمن منافسات البطولة ذاتها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نادين سلعاوي: الفوز على سبورتنج خطوة نحو تتويج الأهلي بالدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا