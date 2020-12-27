نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يعود بأول انتصار هذا الموسم أمام سيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استطاع الفريق الاول لكره القدم بنادي بيراميدز ان يتفوق علي نظيره سيراميكا كليوباترا في المباراة التي جمعت الفريقين علي استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة ٤ من مسابقه الدوري المصري الممتاز.

استطاع الفريق الاول لكره القدم بنادي بيراميدز ان يوقف سلسه انتصارات نظيره سيراميكا كليوباترا بهدف مقابل لاشئ بتوقيع علي جبر في الدقيقه ١٤ من زمن الشوط الأول للمباره بأسيست من عبد الله السعيد ،

وبهذه النتيجه ينتزع بيراميدز الثلاث نقاط ليصبح رصيده ٤ نقاط في المركز ١٤ من ترتيب الدوري المصري الممتاز.

شهدت المباراة تنافس شديد بين الفريقين واهدر سيراميكا كليوباترا العديد من الفرص بينما استطاع السعيد وزملائه الحفاظ على الفوز واقتناص او ٣ نقاط في الدوري الممتاز هذا الموسم.

بداء بيراميدز بتشكيل :

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - طارق طه - أحمد فتحي

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمر جابر - عبد الله السعيد - أحمد الشيخ - رمضان صبحي

خط الهجوم: جون أنطوي