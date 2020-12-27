نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل عرض سانت ايتيان لضم بلدوزر الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن تفاصيل العرض التي تلقاه مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من نادي سانت إتيان الفرنسي.

ويرغب مصطفى محمد في خوض تجربة الاحتراف، خصوصًا في ظل العرض المقدم لديه من نادي جالطة سراي التركي، وسانت إتيان الفرنسي.

وهناك قلق داخل نادي الزمالك بشأن مصطفى محمد، بعدما أبدى رغبته في الرحيل عن القلعة البيضاء وخوض تجربة احترافية.

وأكد المصدر، أن العرض المقدم لمصطفى محمد لم يصل نادي الزمالك بعد، وكل ما يتردد من معلومات ما هي إلا عياره عن تأكيدات من شركات التسويق.

وأشار المصدر، أن الزمالك يرفض رحيل مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وأن الفريق في حاجة لجهود اللاعب الفنية والأمر غير متعلق بالناحية المالية.