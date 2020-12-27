نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل عرض سانت ايتيان لضم بلدوزر الزمالك في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
تحدث مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن تفاصيل العرض التي تلقاه مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من نادي سانت إتيان الفرنسي.
ويرغب مصطفى محمد في خوض تجربة الاحتراف، خصوصًا في ظل العرض المقدم لديه من نادي جالطة سراي التركي، وسانت إتيان الفرنسي.
وهناك قلق داخل نادي الزمالك بشأن مصطفى محمد، بعدما أبدى رغبته في الرحيل عن القلعة البيضاء وخوض تجربة احترافية.
وأكد المصدر، أن العرض المقدم لمصطفى محمد لم يصل نادي الزمالك بعد، وكل ما يتردد من معلومات ما هي إلا عياره عن تأكيدات من شركات التسويق.
وأشار المصدر، أن الزمالك يرفض رحيل مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وأن الفريق في حاجة لجهود اللاعب الفنية والأمر غير متعلق بالناحية المالية.