نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ندومبيلي يدخل تاريخ الدوري الانجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن تانجي ندومبيلي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي قائمة أسرع المسجلين للأهداف في البريميرليج.

ونجح اللاعب في تسجيل هدف فريقه الأول في شباك وولفرهامبتون في المباراة التي تجمع بينهما لحساب لقاءات الجولة الخامسة عشر من الدوري الانجليزي.

وأتى هدف ندومبلي في الثانية 57، ليصبح أسرع هدف يسجل في البريميرليج من خارج منطقة الجزاء، منذ أن سجل كينيدي بعد 39 ثانية لصالح تشيلسي أمام نورويتش سيتي في شهر مارس من عام 2016، وذلك بحسب أرقام "أوبتا".