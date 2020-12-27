الرياضة

تفاصيل مثيرة.. إصابة 8 لاعبين في الاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل مثيرة.. إصابة 8 لاعبين في الاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  أظهرت نتيجه المسحه الطبيه التى خضع لها لاعبو فريق المرتبط تحت ١٦ سنة لكرة السلة بنادى الإتحاد السكندرى قبل لقاء الأهلى فى الدور النهائى إصابه ٨ لاعبين بالإضافة إلى عمرو أبو الخير رئيس القطاع .

 

وأجريت المسحه عن طريق الإتحاد المصرى لكرة السلة وظهرت نتائجها متأخرة عقب خوض اللاعبين المباراة التى خسرها الفريق السكندرى .

 

و وجه محمد مصيلحى رئيس نادى الإتحاد السكندرى بعوده الفريق فوراً من الإسماعيلية إلى الإسكندرية على أن تكون العوده فى حافلتين أحدهما تضم اللاعبين المصابين والأخرى تضم الغير مصابين .

 

ويجرى عمرو الأشلم رئيس الجهاز الطبى بالنادى اتصالات مع اللاعبين المصابين وأولياء أمورهم لتنفيذ بروتوكول العلاج طبقا لتعليمات وزارة الصحة .

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا