نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل مثيرة.. إصابة 8 لاعبين في الاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أظهرت نتيجه المسحه الطبيه التى خضع لها لاعبو فريق المرتبط تحت ١٦ سنة لكرة السلة بنادى الإتحاد السكندرى قبل لقاء الأهلى فى الدور النهائى إصابه ٨ لاعبين بالإضافة إلى عمرو أبو الخير رئيس القطاع .

وأجريت المسحه عن طريق الإتحاد المصرى لكرة السلة وظهرت نتائجها متأخرة عقب خوض اللاعبين المباراة التى خسرها الفريق السكندرى .

و وجه محمد مصيلحى رئيس نادى الإتحاد السكندرى بعوده الفريق فوراً من الإسماعيلية إلى الإسكندرية على أن تكون العوده فى حافلتين أحدهما تضم اللاعبين المصابين والأخرى تضم الغير مصابين .

ويجرى عمرو الأشلم رئيس الجهاز الطبى بالنادى اتصالات مع اللاعبين المصابين وأولياء أمورهم لتنفيذ بروتوكول العلاج طبقا لتعليمات وزارة الصحة .