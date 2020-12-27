نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤمن زكريا يزف خبر سار لجماهير الكرة المصرية عن عودته قريبا للملاعب في المقال التالي

عمر شويل - جدة مؤمن زكريا يزف خبر سار لجماهير الكرة المصرية عن عودته للساحرة المستديرة، وعشاقه في كل أنحاء العالم بعد غياب عن الملاعب دام لأكثر من عام منذ أصيب بالمرض، ولكن رغم ذلك لم يفقد الأمل في الله،بل صبر على هذا المرض الخبيث، والنادر، الذي جعله غير قادر على الحركة بشكل طبيعي،وأبعدته عن الملاعب رغم أن هذه الفترة كانت من أكثر الفترات تألقا فيها رغم شوقه للرجوع للعب، ومشاركة زملائه في الملعب كالسابق،والآن رجع له الأمل الذي ينتظره الكثيرين في أنحاء العالم، بعد أن شهدت حالته الصحية تحسناً كبيراً، وهذا هو الخبر، والبشرى السارة التي سوف نخبركم بها عن اللاعب.

زكريا يزف خبر سار لجماهير الكرة المصرية عبر حسابه على تويتر مساء السبت:

لقد صرح زكريا عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي تويتر ” أبشركم قريباً سأكون معكم”، وكان يشكر ربه قائلاً ” الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، يارب لك الحمد والشكر، وختم كلامه بإعطاء جماهيره بشرى سعيدة عن قرب عودته للملاعب إن شاء الله.

من هو مؤمن زكريا:

هو مؤمن زكريا عباس من مواليد 12 أبريل عام 1988 من محافظة سوهاج، كان من ناشئين النادي الأهلي، ومنذ صغره وهو يتميز بذكائه في الملعب، عندما كان يختبر للعب في النادي الأهلي، وكان الكابتن مختار هو من يختار اللاعبين الذين سيلتحقوا في النادي في سن الثامنة عشر، وتم اختيار اللاعب ليكون من ضمن فريق الصغار الناشئين بالنادي رغم أنه كان أصغر منهم، إلا أنه قد أثبت نفسه، وموهبته الكبيرة في لعب كرة القدم، وامتاز أيضا بتعدد المراكز التي كان يضعه بها المدرب وكان يجيد هذه المراكز المختلفة بجدارة، وقد انضم للنادي الأهلي منذ عام 2004.

بعد ذلك انتقل اللاعب لنادي الإنتاج الحربي ليلعب موسم واحد معهم وهو موسم 2009/2010.

بعد ذلك انتقل للنادي المصري ليلعب موسم 2010/2011 مقابل مليون جنيه يدفع للإنتاج الحربي كشرط جزائي على نادي المصري.

بعد ذلك انتقل خلال الانتقالات الشتوية لنادي انبي مقابل مبلغ قدره مليون ونصف جنيه.

ثم انتقل من نادي انبي على سبيل الإعارة لنادي الزمالك مقابل مليون ونصف كشرط جزائي/ ومنذ لعب بالفانلة البيضاء، ورغم حبه الشديد لناديه الأصلي الأهلي إلا أنه لم يبخل بجهده للعب لنادي الزمالك، وكان كلما لعب مباراة سجل هدف، وقد أحبوه جماهير النادي.

ثم انتقل بعد ذلك للنادي الأهلي الذي أنهى الصفقة، واشترى لاعبه السابق من نادي انبي ليستفيد منه، وفي هذا الوقت قد قدم عرض رائع مع ناديه في المباريات التي لعبها، وانتقل بعد ذلك لنادي الأهلي السعودي على سبيل الإعارة.

البطولات التي حصل عليها مؤمن زكريا:

حصل على كأس مصر مع نادي الزمالك عام 2014.

مع النادي الأهلي حصل على كأس السوبر المصري عام 2015، والدوري المصري عام 2016، وكأس السوبر المصري عام 2017.

ما هو المرض الذي أصيب به اللاعب:

في عام 2020 أصيب مؤمن زكريا بمرض خطير، والأصح بأنه مرض نادر الوجود يحدث لشخص من بين مليون شخص وهو مرض التصلب الجانبي الضموري، ويتصف هذا المرض بسرعة انتشاره حيث أنه يؤدي إلى تدمير، وضمور في الجهاز العصبي للإنسان، ويدمر الأعصاب الحركية، والخلايا العصبية المسئولة عن التحكم في حركة العضلات الإرادية، غير ذلك أن هذا المرض لم يكتشف له علاج حتى الآن، فهذا المرض له تأثيرات سلبية عليه فقد أثر على طريقة مشيه، فهو لا يستطيع المشي، والتحرك كما كان، كم أثر على طريقته في الكلام، إلا أنه بدأ في التحسن، والحركة تدريجيا، مع الاستمرار بممارسة العلاج الطبيعي، وعلى رغم من انتمائه للنادي الأهلي إلا أن الجميع سواء كان أهلاوي أو زملكاوي أو غير ذلك الجميع يدعو له بالشفاء العاجل، والعودة سالما من هذا المرض النادر الوجود.

دور الجميع في حياة مؤمن زكريا بعد المرض:

ساند جميع اللاعبين وخاصة لاعبين النادي الأهلي زميلهم لرفع معنوياته، فكنوا عند إحراز الأهداف يفعلون الجميع حركة مؤمن المشهورة التي كان يفعلاه عند إحرازه لهدف، وقد فعل هذه الحركة أيضاً اللاعب المصري محمد صلاح في أول مباراة له في الدوري الإنجليزي في سبتمبر 2020 ليهدي له الهدف الثالث،ما جعل الجماهير تسلط الضوء، ويريدون أن يعرفوا لماذا أشار لرقم 8 وهو رقم فانلة مؤمن، ولماذا فعل هذه الحركة، وبدأ الجميع البحث عن اللعب والدعاء له بالشفاء.

كما حرص زملائه على وجود مؤمن أثناء الاحتفال بتسليم درع بطولة الدوري المصري مع الكابتن محمود الخطيب، الذي لقبه زملاؤه بأنه دوري مؤمن ومع زوجته التي حضرت معه، والتي رفضت أن يستند زوجها على أي أحد أثناء نزوله من السلالم، وأصبحت هي بمثابة عكاز له، وضربت مثال للمرة المصرية القوية، والمخلصة لزوجها في تصريح قالته على لسانها “أن ما تفعله طبيعي وأي زوجة بمكانها ستفعل ذلك ووصفته بالحبيب”.