نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والرائد اليوم والقنوات الناقلة وجدول ترتيب الدوري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تختتم اليوم الأحد الموافق 12 جمادي الأول 1442 مباريات الجولة العاشرة من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة مباريات هامة يلعب فيها فريق التعاون صاحب المركز الخامس في جدول الترتيب خارج الديار مع فريق العين متذيل الترتيب، ويلعب فريق الاتفاق صاحب المركز السادس مع فريق القادسية صاحب المركز الثامن، ويلاقي فريق الفيصلي صاحب المركز السابع فريق الفتح صاحب المركز الثالث عشر، ويلعب فريق الوحدة التاسع مع أبها الحادي عشر، بالإضافة إلى أهم المباريات حين ينطلق موعد مباراة الأهلي والرائد اليوم على ملعب ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في تمام الساعة السادسة إلا خمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة.

الأهلي أمام فرصة ذهبية لتقليص الفارق مع حامل اللقب ومتصدر جدول الترتيب حاليا فريق الهلال الذي فشل بالأمس في تحقيق الفوز في الكلاسيكو السعودي ضد فريق الاتحاد مكتفيا بتعادل إيجابي بهدف لكل فريق سجله عبد الرحمن العبود لاتحاد جدة في الدقيقة 20 قبل أن يتمكن صالح الشهري من إدراك تعادل متأخر للزعيم قبل خمس دقائق من نهاية الوقت الأصلي ليكتفي فريقه بحصد نقطة وحيدة ترفع رصيده إلى 23 نقطة في صدارة الترتيب، بينما الأهلي يتواجد حاليا في المركز الثاني برصيد 19 نقطة يسعى لزيادتها إلى 22 نقطة بفارق نقطة عن الهلال في حال تمكنه من تحقيق الفوز ضد فريق الرائد.

رفاق السومة يأملوا في مواصلة التفوق ضد الرائد كما كان الحال في الموسم الماضي حين تغلب أهلي جدة ذهابا وإيابا، حيث فاز في الجولة الخامسة عشر خارج ملعبه بهدفين لعمر السومة مقابل هدف لمحمد فوزير، ثم انتصر في الجولة الأخيرة على ملعبه بهدفين دون رد عن طريق سلمان المؤشر، وعمر السومة الذي بات حاليا الهداف التاريخي للدوري السعودي الذي انضم إليه للمرة الأولى موسم 2008-2009 ليسجل حاليا 127 هدف ويتخطى اللاعب ناصر الشمراني صاحب الـ 126 هدف، وذلك بعد أن تمكن المهاجم السوري من تسجيل هدف الفوز للأهلي في الجولة الماضية بالدوري ضد الفتح ليقود فريقه لتحقيق الانتصار السادس في الدوري هذا الموسم.

جدول ترتيب الدوري السعودي الآن

موعد مباراة الأهلي والرائد اليوم

14:55 توقيت غرينتش.

17:55 توقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ضد الرائد

ksa sports 3 HD.

تعليق: حماد العنزي