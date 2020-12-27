نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الملاعب الرياضية سودان سبورت في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر قناة الملاعب الرياضية من أفضل القنوات الفضائية الرياضية السودانية, فيمكن من خلالها متابعة كافة البرامج والمباريات الخاصة بفريق الهلال والمريخ وجميع الفرق الأخرى, ويمكنك ضبط تردد قناة الملاعب الرياضية سودان سبورت بسهولة لجميع الأقمار من خلال هذا المقال.

تردد قناة الملاعب السودانية الجديد

يبحث الكثير عن تردد قناة الملاعب السودانية, حيث تقام في تلك القناة الكثير من المباريات الهامة العربية والعالمية بشكل مستمر دون تشويش, كما تقدم أخبار حصرية للمباريات وأخبار الفرق واللاعبين والنوادي, وإليك تردد هذه القناة:

القمر: النايل سات

التردد: 12685

الاتجاه: عمودي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة الملاعب السودانية 2021

يمكنك مشاهدة أبرز البرامج والمباريات الرياضية لكرة القدم والرياضات الأخرى, من خلال ضبط التردد الجديد الخاص بقناة الملاعب السودانية على كلاً من قمر النايل سات والعرب سات من خلال هذه الترددات:

القمر: عرب سات

التردد: 12523

الاتجاه: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 3/4

الجودة: HD

القمر: نايل سات

التردد: 12688

الاستقطاب: رأسي

معامل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

الجودة: HD

تردد قناة الملاعب السودانيةhd

يمكنك متابعة أحدث تردد لقناة الملاعب السودانية hd على القمر الصناعي عرب سات بمدار 26 شرق, من خلال ضبط التردد التالي علي جهاز الرسيفر الخاص بك:

القمر: عرب سات ب

التردد: 12523

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

معامل التصحيح: 3/4

قناة الملاعب السودانية مباشر

يمكنكم مشاهدة بث مباشر لقناة الملاعب السودانية على الموقع الرسمي لهذه القناة على الإنترنت, كما يوجد لها قناة خاصة على اليوتيوب, ويمكنكم أيضاً التواصل مع القناة والتعليق على محتويات القناة من خلال الصفحات الرسمية لها على منصات التواصل الإجتماعي.

وختاماً نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من المقال, وتعرفتم على تردد قناة الملاعب الرياضية سودان سبورت, والتي يمكنكم من خلالها مشاهدة جميع المباريات والبطولات المحلية, الدولية, والعالمية مجاناً وبدون تقطيع, نتمنى لكم مشاهدة ممتعة.