توتنهام يواصل نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي.. ويتعادل 1–1 مع ولفرهامبتون

سقط توتنهام هوتسبير في فخ التعادل أمام ولفرهامبتون ( 1 – 1)، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي.
وفشل توتنهام في تحقيق الفوز بالدوري الإنجليزي للمباراة الرابعة على التوالي، وذلك بعدما تعادل أمام كريستال بالاس ثم خسر في مباراتي ليفربول وليستر سيتي، واليوم سقط في فخ التعادل أمام الولفز.
وسجل تانجي ندويمبلي الهدف الأول لتوتنهام في الدقيقة الأولى من زمن اللقاء بعدما سدد كرة من حدود منطقة الجزاء تلقاها من المدافع الويلزي بن ديفيز.
ويعد هدف ندويمبلي من أسرع أهداف البريميرليج هذا الموسم الذي جاء عند الثانية 58 أي قبل مرور دقيقة من زمن المباراة.
واستمرت النتيجة على هذا الهدف حتى انتهاء الشوط الأول من المواجهة التي أقيمت على ملعب مولينيو معقل الولفز.
في الشوط الثاني استمر تفوق توتنهام حتى الدقيقة 86، إلى أن نجح المغربي رومان سايس في خطف هدف التعادل للولفز من ضربة رأسية مميزة.
وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي، ليرفع السبيرز رصيدهم إلى النقطة 26 في المركز الخامس، بينما رفع ولفرهامبتون رصيده إلى النقطة 21 في المركز الـ 11.
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