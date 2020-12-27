ميسي: مستعد للقتال على كل البطولات من أجل برشلونة.. ومن الصعب عودة الأمور كما كانت

وقال ميسي في تصريحات لقناة لا سيكستا الإسبانية:" أنا بخير. أنا متحمس واريد القتال على كل البطولات."
وأضاف: "النادي يمر بحالة اقتصادية صعبة بسبب كل الظروف التي يمر بها العالم.. النادي في حالة اقتصادية سيئة للغاية وسوف يكون من الصعب عودة الأمور كما كانت".
واختتم كلامه قائلا:" أنا مستعد للقتال من أجل الألقاب، أعلم أن النادي يمر بوضع معقد لكنني أتطلع إلى القتال".
وينتهي عقد ليونيل ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي.
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