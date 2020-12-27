ميسي: مستعد للقتال على كل البطولات من أجل برشلونة.. ومن الصعب عودة الأمور كما كانت

أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، أنه مستعد للقتال من أجل الفريق في الفترة المقبلة.

وقال ميسي في تصريحات لقناة لا سيكستا الإسبانية:" أنا بخير. أنا متحمس واريد القتال على كل البطولات."

وأضاف: "النادي يمر بحالة اقتصادية صعبة بسبب كل الظروف التي يمر بها العالم.. النادي في حالة اقتصادية سيئة للغاية وسوف يكون من الصعب عودة الأمور كما كانت".

واختتم كلامه قائلا:" أنا مستعد للقتال من أجل الألقاب، أعلم أن النادي يمر بوضع معقد لكنني أتطلع إلى القتال".

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي.