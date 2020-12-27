رقم سلبي لصلاح أمام وست بروميتش يتحقق للمرة الأولى في 2020

سجل محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، رقما سلبيا يحدث معه للمرة الأولى في 2020، وتحقق خلال مواجهة وست بروميتش ألبيون التي أقيمت مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي.
وكان الرقم السلبي لصلاح في مواجهة وست بروميتش هو أنه فشل في التسديد على المرمى في مباراة بالدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد للمرة الأولى منذ 4 ديسمبر 2019 ضد إيفرتون.
وتواصلت عقدة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، أمام وست بروميتش ألبيون، بعدما فشل في تحقيق الفوز عليه للمرة الرابعة على التوالي.
ولم يستطع صلاح هز الشباك في مواجهة اليوم، ولكنه بقى في صدارة الهدافين برصيد 13 هدفا.
ومن المقرر أن يلتقي صلاح مع فريقه في المباراة المقبلة مع نيوكاسل يوم الأربعاء المقبل على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الـ16 من منافسة البريميرليج.
ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وبرصيده 32 نقطة، ويبعد بفارق ثلاث نقاط عن إيفرتون أقرب ملاحقيه صاحب المركز الثاني.
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