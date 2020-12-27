جمهور الزمالك حول احتراف مصطفى محمد: "صلاح" جديد في فرنسا.. فيديو

تلقى مصطفي محمد، نجم هجوم نادي الزمالك، عرضًا من نادي سانت اتيان الفرنسي للانضمام لهم خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، في الوقت الذي يسعى مسئولو الأبيض للحفاظ على قوام الفريق الأول بعد تعثر الدخول في الانتقالات الصيفية السابقة.

وأخطر مصطفى محمد، مسئولي النادي الأبيض برفع نادي سانت اتيان الفرنسي لعرضه المادي لضمه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لمبلغ أربعة ملايين دولار بخلاف وضع امتيازات أخرى في العقد بقيمة مليون و500 ألف دولار، بدلا من العرض السابق الذي تقدم به النادي لضمه مقابل مليوني و500 ألف دولار.

وتجولت كاميرا "صدي البلد" في الشوارع المصرية لمعرفة اراء جماهير كرة القدم حول احتراف اللاعب مصطفي محمد في نادي سانت اتيان الفرنسي، وهل هذا القرار سوف يؤثر علي نادي الزمالك أم لا، ومَن مِن اللعيبة من الممكن أن تحل مكان اللاعب مصطفي محمد مهاجم نادي الزمالك، وجائت الردود كالآتي:

في البداية قال عمرو محسن أنه يؤيد احتراف اللاعب مصطفي محمد خارجًا، فهو يستحق الاحتراف لأنه لاعب محترف ومهاجم ماهر ومن حقه الاحتراف خارجًا، ولكن هذا القرار سوف يؤثر علي نادي الزمالك سلبًا حيث أنه لاعب محترف لا يوجد مثله في الفريق، ويري عمرو أنه لا يوجد لاعب الآن يقدر أن يحل مكان اللاعب مصطفي محمد في الهجوم.

وأكمل عبد الله السيد أنه فرصة احتراف اللاعب مصطفي محمد فرصة جيدة له في كل الأحوال، وسوف تظهر موهبته ولعبه الذي لا يبرز هنا في مصر، فمن الممكن أن يصبح محترفًا أكثر من اللاعب محمد صلاح أو مثله، وأن هذا القرار لن يؤثر علي نادي الزمالك؛ فالنادي يعاني الكثير من المشاكل في هذا الوقت ولن يفرق معه رحيل مصطفي محمد، واللاعب الوحيد الذي يقدر أن يحل مكان مصطفي محمد هو اللاعب فرجاني ساسي.

وأضاف كريم ابراهيم أن اللاعب مصطفي محمد لا يوجد له الفرصة لابراز موهبته في نادي الزمالك، وهذا الاحتراف سوف يؤمن له مستقبله الكروي، مثله مثل باقي اللاعيبه الذين اثبتوا مهارتهم خارجًا، وهذا الاحتراف سوف يزيد من ادائه، وسوف يزيد من فرصته مع المنتخب المصري، وأنه لا يوجد لاعب من داخل نادي الزمالك أو خارجه يقدر أن يحل مكان المهاجم مصطفي محمد.

ويري إسلام عمر أن احتراف مصطفي محمد فرصة كبيرة جدًا له، وسوف تمكنه من اللاعب الجيد و الاحتراف الافضل في الملعب، وهذه الفرصة سوف تؤثر علي نادي الزمالك تأثير كبير، فهو أفضل لاعب مهاجم في النادي، ولا يوجد لاعب يقدر أن يحل مكانه في هذا الاداء المحترف.