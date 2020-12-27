الاتحاد السكندري يهزم الأهلي بذهاب دوري مرتبط رجال السلة

فاز الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة مديره الفني أحمد مرعي، على نظيره الأهلي والذي يقوده فنيًا أشرف توفيق بنتيجة 81 - 71، في ذهاب نهائي بطولة دوري المرتبط.
أقيم اللقاء مساء اليوم الأحد على صالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.
وكان مرتبط سلة الأهلي تحت 16 سنة فاز على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 59 - 41.
ومن المقرر، أن يلتقي الفريقان مجددًا مساء الثلاثاء في لقاء العودة لتحديد بطل المسابقة.
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