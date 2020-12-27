اتحاد جدة: سنتفاوض لضم أحمد حجازي نهائيا.. وهذا موقفنا من فرجاني ساسي وبن شرقي

قال أحمد صادق دياب، المتحدث الرسمي باسم نادي اتحاد جدة السعودي، إن أحمد حجازي، لاعب الفريق والمعار من صفوف نادي ويست بروميتش الإنجليزي، لاعب مهم بالفريق وأي ناد يتمنى ضمه بشكل نهائي.
وأكد دياب في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أحمد حجازي لاعب مكسب ومن الدعائم الأساسية ونرغب في ضمه بشكل نهائي بكل تأكيد".
وتابع: "سنبدأ في مفاوضات ضم أحمد حجازي نهائيا من ويست بروميتش".
وكشف أحمد صادق دياب، المتحدث الرسمي باسم نادي اتحاد جدة السعودي، عن نية النادي السعودي في التعاقد مع عدد من اللاعبين المتألقين في الدوري المصري.
وأضاف صادق :"التعاقد مع لاعبين أجانب سيكون وفقًا لرؤية الجهاز الفني في الموسم الجديد".
وأكمل: "الاتحاد الآن لن يتعاقد مع أي لاعب في الدوري المصري بالوقت الجاري ولا يوجد أي نية للتعاقد مع أشرف بن شرقي أو فرجاني ساسي".
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