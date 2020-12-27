عصام مرعي: مصطفى محمد لم يقدم شيئا للزمالك حتى الآن

أكد عصام مرعي، نجم الزمالك السابق، أن مباراة سموحة هامة للغاية للفريق الأبيض فى بطولة الدوري الممتاز لاسيما بعد التعادل مع بيراميدز فى الجولة الماضية.
وقال "مرعي"، فى تصريحات ببرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten"، "الزمالك يعيش فى حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة الحالية بسبب رغبة مصطفي محمد فى الرحيل للاحتراف الأوروبي وخاصة نادي سانت إيتيان الفرنسي".
وأضاف "العرض الفرنسي لا يليق بنادي الزمالك، واللاعب من الناحية المادية، ومصطفي محمد لم يعطِ الفريق الأبيض الكثير، ويجب أن يحقق بطولات قبل طلب الاحتراف".
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