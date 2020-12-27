ميسي: برشلونة حياتي.. لدي قصة حب مع النادي والمدينة

وقال ميسي في تصريحات تليفزيونية: "برشلونة هو حياتي.. أقول ذلك دائمًا، برشلونة هي حياتي. لدي قصة حب مع برشلونة المدينة والنادي."
وأضاف:" اتواجد في النادي منذ أكثر من 15 سنة، حاولت فيها إعطاء أقصى ما لدي من اجل النادي ومحبيه."
وأكمل قائلًا:" لقد تعلمت كل شئ هنا، النادي قام بتكويني كشخص وكلاعب كرة قدم.. برشلونة أعطى لي كل شيء، لقد عشت هنا أكثر مما عشته في الأرجنتين.
وينتهي عقد ليونيل ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري.
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