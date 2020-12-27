نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق بيكيه بعد فوزه بجائزة غلوب سوكر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة صاحب الـ33 عاماً، اليوم الأحد، خلال تكريمه بحفل غلوب سوكر 2020 التي يقدمها سنوياً مجلس دبي الرياضي بأنه لا يرى أن موعد إنهاء مسيرته قد اقترب وتمنى أن يواصل اللعب لـ"ثلاث أو أربع أعوام أخرى".

وقال اللاعب لحظة تسلم الجائزة "إنه لشرف كبير لي التواجد هنا بعد مسيرة طويلة وأتمنى أن أواصل اللعب لثلاث أو أربعة أعوام أخرى".

والتقى بيكيه في الحفل ببعض زملائه السابقين أمثال إيكر كاسياس الذي شارك معه النجاحات مع المنتخب الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي زامله في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل أن يصبح غريمه في مباريات "الكلاسيكو" أمام ريال مدريد.

علق مدافع الفريق الكاتالوني إلى لاعب آخر كان حاضراً في الحفل وهو المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي قائلاً "لم أتشارك غرفة تبديل الملابس مع روبرت ولكن سبق لي الفوز عليه كما فاز علينا أيضاً وهذا ما يعد جزء من اللعبة ألا وهو الفوز والخسارة.

أفضل ما في كرة القدم هو مشاركة الخبرات وخلق علاقات مع جميع اللاعبين الذين سبق لك اللعب معهم. عندما نعتزل اللعب تستمر الحياة ويمكننا حينها القول بأننا كنا جزء من شيء فريد وهذا هو أهم شيء".