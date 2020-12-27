نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موقف المصابين في الزمالك قبل مواجهة سموحة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يخوض فريق الزمالك مواجهة صعبة ضد نظيره فريق سموحة مساء غدا الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 – 2021.
الزمالك افتتح مشواره في بطولة الدوري المصري بالفوز على المقاولون العرب 2-1، بينما تعادل مع بيراميدز 1-1 في مباراة الجولة الثانية ويرغب في العودة لسكة الانتصارات مجددا على حساب سموحة لمواصلة الزحف نحو صدارة ترتيب الدوري ومنافسة الأهلي على لقب البطولة المحلية.
يغيب عن الزمالك في مباراة سموحة غدًا بعض اللاعبين أبرزهم، محمود علاء وعبد الله جمعة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وكذلك طارق حامد والذي تحولت عينته إلى سلبية لكنه سوف يخضع لمسحة جديدة خلال 48 ساعة للاطمئنان عليه قبل السماح له بالعودة للمشاركة في تدريبات ومباريات فريقه.
ويستمر غياب محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للزمالك عن مباريات فريقه، حيث يخضع لبرنامج تأهيلي وبدني لتجهيزه للعودة للمشاركة في مباريات فريقه بعد غيابه خلال الفترة الماضية بسبب خضوعه لعملية جراحية لتثبيت عضمة الترقوة.
ويفقد الزمالك أيضًا جهود مهاجمه الشاب مصطفى محمد في مباراة سموحة غدًا الاثنين، حيث انتشرت أنباء أن سبب استبعاده من المباراة يأتي لتمرده وغيابه عن التدريبات بسبب رفض احترافه في أوروبا، بينما أكد مسئولي النادي إصابة اللاعب في الظهر وخضوعه للعلاج والتدريبات في أحد مراكز التأهيل.
وتواجد الدولي التونسي فرجاني ساسي في قائمة الزمالك لمباراة الغد ضد سموحة بشكل طبيعي، رغم إصابته بكدمة خفيفة في القدم خلال المشاركة في تدريبات فريقه يوم الجمعة الماضي.