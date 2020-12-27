نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي.. حياتي في بعض الأحيان مُملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل ليونيل ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم تصريحاته وذلك أثناء المقابلة التي أجراها مع قناة LaSexta حيث أكد أن حياته في بعض الأوقات تكون مملة.

وأضاف:" أستيقظ كل يوم في الصباح الباكر أتناول الفطور ومن ثم أقوم بأخذ الاولاد إلى المدرسة وبعدها الذهاب إلى التدريب والعودة من جديد".

يُذكر أن هذه المقابلة حملت الكثير من الأنباء السارة لجماهير برشلونة حيث أكد خلالها أنه باقي في الفريق حتى نهاية عقده ولن يرحل في الشتاء.