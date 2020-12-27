نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة سموحة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني، لمواجهة سموحة ضمن منافسات الدوري العام.

ومن المنتظر أن يستضيف ملعب برج العرب بالإسكندرية، مباراة الفريقين والتي ستقام لحساب الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وتأكد غياب عبدالله جمعه لاعب الفريق بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد للمرة الثانية، وهو نفس الحال بالنسبة للاعب محمود علاء الذي لم يتعافى حتى الآن، فيما تعافى طارق حامد من الفيروس، ولكنه سيكون خارج الحسابات لعدم الجاهزية الفنية.

والتقى الفريقين من قبل في الدوري المصري 15 مرة، وفاز الزمالك في 7 مواجهات، بينما انتصر سموحة في مباراتين، وخيم التعادل على 6 مواجهات.

ومن المقرر أن يدخل الزمالك بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح – محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – حازم إمام.

خط الوسط: إمام عاشور – فرجاني ساسي – أشرف بن شرقي – يوسف إبراهيم أوباما – أحمد سيد زيزو.

في خط الهجوم: حميد أحداد.