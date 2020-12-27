موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون بالدوري الإنجليزي وأهم القنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - يتابع العديد من مشجعي الفريقين موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون بالدوري الإنجليزي، والتي من المقرر إقامتها غداً الاثنين الموافق 28 ديسمبر 2020 ضمن مباريات الجولة الـ16، ويحاول كل من الفريقين حصد الثلاث نقاط، وتحسين ترتيبه في جدول الدوري الإنجليزي، ولاسيما أن نادي مانشستر سيتي يحتل المركز الخامس الآن برصيد 26 نقطة، وذلك بعد خوض الفريق 14 مباراة تعادل في 5 مباريات وفاز في سبعة، كما أنه تلقى الهزيمة في مبارتين.

مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون بالدوري الإنجليزي

ويحظى الدوري الإنجليزي بشعبية كبيرة في الدول العربية، وخاصة بعدما انتقل النجم المصري “محمد صلاح” إلى نادي ليفربول وتألق معه، وحصد العديد من الجوائز في الدوري الإنجليزي منها هداف البطولة، كما أن هذا الدوري يتميز بالقوة والندية الكبيرة بين العديد من الفرق المشاركة فيه.

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موعد مباراة مانشستر سيتي والقنوات الناقلة

وُتقام مباراة مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون بالدوري الإنجليزي غداً الاثنين 28-12-2020، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والثانية عشر بتوقيت دولة الإمارات، والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتنقل قناة beIN Sports HD 1 هاذ اللقاء الهام على الهواء، ويعلق على تلك المباراة عصام الشوالي المعلق التونسي المعروف، وتُقام المباراة على ملعب جوديسون بارك.