- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون بالدوري الإنجليزي وأهم القنوات الناقلة والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - يتابع العديد من مشجعي الفريقين موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون بالدوري الإنجليزي، والتي من المقرر إقامتها غداً الاثنين الموافق 28 ديسمبر 2020 ضمن مباريات الجولة الـ16، ويحاول كل من الفريقين حصد الثلاث نقاط، وتحسين ترتيبه في جدول الدوري الإنجليزي، ولاسيما أن نادي مانشستر سيتي يحتل المركز الخامس الآن برصيد 26 نقطة، وذلك بعد خوض الفريق 14 مباراة تعادل في 5 مباريات وفاز في سبعة، كما أنه تلقى الهزيمة في مبارتين.
مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون بالدوري الإنجليزي
ويحظى الدوري الإنجليزي بشعبية كبيرة في الدول العربية، وخاصة بعدما انتقل النجم المصري “محمد صلاح” إلى نادي ليفربول وتألق معه، وحصد العديد من الجوائز في الدوري الإنجليزي منها هداف البطولة، كما أن هذا الدوري يتميز بالقوة والندية الكبيرة بين العديد من الفرق المشاركة فيه.
يهمك أيضاً:
موعد مباراة ليفربول ضد وست بروميتش اليوم بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
ليفربول يضرب كريستال بالاس بسبعة أهداف نظيفة
موعد مباراة مانشستر سيتي والقنوات الناقلة
وُتقام مباراة مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون بالدوري الإنجليزي غداً الاثنين 28-12-2020، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والثانية عشر بتوقيت دولة الإمارات، والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتنقل قناة beIN Sports HD 1 هاذ اللقاء الهام على الهواء، ويعلق على تلك المباراة عصام الشوالي المعلق التونسي المعروف، وتُقام المباراة على ملعب جوديسون بارك.
|المباراة
|مانشستر سيتي × إيفرتون
|الموعد
|الإثنين 28 ديسمبر 2020 – الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر.
|القناة الناقلة
|BeIN Sport HD 1
|المسابقة
|الدوري الإنجليزي
|الملعب
|ملعب جوديسون بارك
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون بالدوري الإنجليزي وأهم القنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.