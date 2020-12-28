حمادة طلبة: أى لاعب في الزمالك يبحث عن مصلحته فقط "قليل الأصل"

أكد حمادة طلبة نجم الزمالك السابق أن جمهور القلعة البيضاء الوحيد الذى دائما يساند النادي خلال كبواته على مدار السنوات السابقة. وقال طلبة فى تصريحات ببرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "حزين للغاية من الأمور التى تحدث داخل نادي الزمالك خلال الفترة الحالية وجمهور الأبيض هو الوحيد الذى دائما يساند الفريق". واضاف: "أى لاعب يبحث عن مصلحته بالزمالك هو قليل الأصل، والنادي له حقوق على جميع اللاعبين لان الزمالك هو الذى صنع اللاعبين".

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