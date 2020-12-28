حمادة طلبة: أنصح مصطفى محمد بعدم خسارة جماهير الزمالك

أكد حمادة طلبة، نجم الزمالك السابق، ضرورة أن يقدم مصطفى محمد، مهاجم الفريق، رد الجميل للقلعة البيضاء، وأن يتراجع عن فكرة الاحتراف في الفترة الحالية.
وقال "طلبة"، في تصريحات ببرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten"، "يجب على مصطفى محمد أن لا يخسر جماهير الزمالك وأن يؤجل فكرة الاحتراف، والأبيض هو من صنع اسمه وانضم إلى المنتخب الوطني عن طريق القلعة البيضاء".
وأضاف "على مصطفى محمد تقديم المزيد لنادي الزمالك، وأن يقدم كل شيء لديه للنادي أولا ثم التفكير فى ملف الاحتراف".
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