بيراميدز: رمضان صبحي يتعرض لإرهاب معنوي بعد رحيله عن الاهلي

كشف عمرو بسيوني مدير التعاقدات في نادي بيراميدز، عن موقف رمضان صبحي من الحملة التي يتعرض لها من انتقادات منذ رحيله عن الأهلي وانتقاله الى نادي بيراميدز.

وقال بسيوني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، إن رمضان صبحي يتعرض لحملة من الإرهاب المعنوي منذ رحيله عن الأهلي.

وأضاف بسيوني أن، رمضان لاعب سنة صغير ولكنه يمثل الحاضر والمستقبل، والتعاقد معه لم يكن بسزاجه نحن محترفين ولا نعمل بطريقة عشوائية.

وتابع:" رمضان صبحي لن ولم يتأثر بأي حديث عنه وهذا لأنه لاعب محترف، وما هو عليه الآن كفرد من أفراد الفريق فهو يقدم كل ما لديه لكي يحقق انجازات ويصل لطموحه الذي تحدث عنه عندما انتقل لبيراميدز.