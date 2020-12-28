دياب: سنضم حجازي نهائيا .. وسيعتزل في اتحاد جدة

أكد أحمد صادق دياب المتحدث باسم نادي اتحاد جدة أن أحمد حجازي يعاني فقط من إجهاد بسيط بعد مباراة الهلال فى الدوري السعودي. وقال دياب فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "أحمد حجازي لاعب مكسب ومن الدعائم الأساسية ونرغب في ضمه بشكل نهائي بكل تأكيد". وأضاف: "سنبدأ في مفاوضات ضم أحمد حجازي نهائيا من ويست بروميتش وأتمني أن يكمل اللاعب مسيرته معنا وأن يعتزل داخل الاتحاد".

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