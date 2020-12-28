اتحاد جدة: سنفكر في ضم لاعبين من الدوري المصري بالموسم المقبل

أكد أحمد صادق دياب، المتحدث باسم نادي اتحاد جدة، أن ناديه لن يضم أي لاعب مصرى خلال الفترة الحالية.

وقال "دياب"، فى تصريحات ببرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten"، "اتحاد جدة مكتفي باللاعبين الأجانب المتواجدين حاليا، ونملك فريقا قويا قادرا على المنافسة بقوة خلال الموسم الحالي".

وأضاف "من الممكن أن نفكر فى ضم لاعبين من الدوري المصري فى الموسم المقبل".