وكانت المباراة بدأت، من دون انتظار نتائج مسحة الفريقين للكشف عن فيروس كورونا.

وأضاف مجدي أبو فريخة، في تصريحات هاتفية بفضائية "أون تايم سبورتس"، أن تأخر نتيجة المسحات تسبب في اندلاع تلك الأزمة عقب انتهاء المباراة. وتابع "لجنة المسابقات كانت ملزمة بعدم خوض المباراة قبل التأكد من سلبية مسحات الفريقين". واوصل "المباريات تلعب في صالتين مختلفتين ونحاول تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على اللاعبين".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتحاد السلة: إجراء تحقيق في كارثة لقاء الاتحاد السكندري والأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.