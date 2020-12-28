مدير تعاقدات بيراميدز: سعر رمضان صبحي أقل من لاعبين كثيرين في الدوري المصري

كشف عمرو بسيوني، مدير التعاقدات في نادي بيراميدز، عن السعر الحقيقي الذي تم التعاقد به النادي مع رمضان صبحي مقابل رحيله من هدرسفيلد، وانتقاله إلى نادي بيراميدز.

وقال عمرو بسيوني، خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي إبراهيم فايق ببرنامج "جمهور الثالثة" المذاع على فضائية "أون تايم سبورت"، إن رمضان صبحي لم يتم شراؤه بمبلغ الـ 100 مليون كما يذكر دائمًا، وسعره أقل بكثير، وأقل من لاعبين كثيرين في الدوري المصري.

وأضاف "بسيوني"، أن "رمضان صبحي لاعب سنه صغيرة لكنه يمثل الحاضر والمستقبل، والتعاقد معه لم يكن بسذاجة، نحن محترفون ولا نعمل بطريقة عشوائية".

وتابع "رمضان صبحي لن ولم يتأثر بأي حديث عنه، وهذا لأنه لاعب محترف، وما هو عليه الآن كفرد من أفراد الفريق فهو يقدم كل ما لديه لكي يحقق إنجازات، ويصل لطموحه الذي تحدث عنه عندما انتقل لـ بيراميدز".